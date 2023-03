Global vive terror em show do Coldplay e denuncia ao vivo na emissora

Global foi a um dos shows do Coldplay em São Paulo, no estádio do Morumb edit

247 - Ananda Apple foi a um dos shows do Coldplay em São Paulo, no estádio do Morumbi, e denunciou o descaso da empresa que organizou o evento em uma reportagem do SP1 nesta quinta (16). A jornalista da Globo se revoltou com a falta de estrutura e atendimento aos fãs que compraram os ingressos e não conseguiram entrar. "Paguei caro", lamentou ela, de acordo com o portal Notícias da TV.

"Foi uma grande dificuldade pra boa parte das pessoas, e te dou um testemunho pessoal: fui ao último show, de terça. Depois de passar quase toda a tarde tentando chegar, ainda consegui chegar umas duas horas antes do início do show", comentou a jornalista.

"Comprei cadeira inferior, preço intermediário. Ainda assim, tive enorme dificuldade para sentar. Só sentei porque fui sozinha e consegui um banco no meio da multidão", denunciou Ananda. Ela relatou momentos de desespero quando uma forte chuva alagou as instalações do estádio.

"Vi centenas de pessoas em pé, no corredor estreito que fica entre as cadeiras. Gente que pagou caro para sentar e não conseguiu. Não tinha cobertura, então choveu e os bancos empoçavam, viraram bacias d'água. As pessoas tinham que sentar nas costas da cadeira e colocar os pés dentro da água", relatou.

Banheiro? Nem pensar! Principalmente para mulher. Nem no início, meio ou fim, por causa das filas quilométricas. O Morumbi não suporta isso. Paguei caro.

