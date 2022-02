Globo afasta diretor artístico acusado de racismo

Apoie o 247

247 - O diretor artístico de Nos Tempos do Imperador, Vinicius Coimbra, foi afastado temporariamente da Globo por conta de uma acusação de racismo. Coimbra estava à frente da próxima novela das seis, Mar do Sertão, e foi substituído por Allan Fiterman, que dirigiu Quanto Mais Vida, Melhor!. As informações foram publicadas pelo Notícias da TV, no portal Uol.

As atrizes Cinnara Leal, Roberta Rodrigues e Dani Ornellas fizeram uma queixa ao complicance da emissora. As três disseram que eles tinham falas preconceituosas e fizeram segregação entre os atores. Em documentos, eles separavam as pessoas entre elenco branco e elenco negro. Também havia camarins separados, de acordo com a denúncia.

O diretor Vinicius Coimbra disse, por meio de sua assessoria, que "o elenco da novela tem todo o meu respeito e admiração". "Sou a favor do diálogo e acredito que todas as discussões sobre o tema são necessárias", afirmou.

A Globo afirmou que não comenta questões relacionadas a compliance em razão do "compromisso de sigilo previsto no Código de Ética".

