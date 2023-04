Globo amarga com “BBB 23” a pior audiência de sua história

Apoie o 247

247 - O BBB chegou ao fim nesta terça com números negativos para a Globo. No total de episódios, do início ao fim, pela primeira vez o reality BBB ficou abaixo da média de 20 pontos, amargando a pior audiência da história do programa.

De acordo com o F5, o episódio final, que sagrou Amanda campeã desta 23ª edição, bateu em 21,7 pontos de pico na Grande São Paulo, região de maior relevância do país por concentrar a maior plateia de consumidores do Brasil, segundo dados mensurados em tempo real pela Kantar Ibope Media.

O ápice aconteceu às 22h30, quando o segundo lugar marcava 7,5 pontos, patamar registrado pelo conjunto de canais pagos, e a terceira colocação ficava com a Record, com 4,8, que exibia uma reprise da novela "Jesus".

