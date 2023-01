Globo aponta isolamento internacional de Bolsonaro e apoio global a Lula

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo, que apoiou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão política do presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, para promover um choque neoliberal na economia brasileira, que trouxe miséria e destruição, hoje afirma, em editorial , que o extremismo bolsonarista está isolado.

"Em poucas semanas, no início do próximo mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará para os Estados Unidos, onde se encontrará com o mandatário americano, Joe Biden, na Casa Branca. Em conversa pelo telefone depois do ataque da minoria radical bolsonarista na Praça dos Três Poderes, Biden declarou 'apoio incondicional' à democracia brasileira. O isolamento dos terroristas que assaltaram Brasília não é apenas um fenômeno doméstico. Declarações de vários chefes de governo e de representantes de órgãos multilaterais demonstram a existência de uma ampla rede internacional contrária à tentativa de golpe", aponta o editorialista.

"A responsabilidade de defender a democracia no Brasil é, e sempre será, tarefa intransferível dos brasileiros. Mas parece evidente que existe um ambiente internacional favorável. A minoria radical bolsonarista, que continua cometendo crimes, como a derrubada de torres de energia, está completamente sozinha", finaliza.

