“Globo ataca a democracia quando abraça Dallagnol”, diz Tony Garcia

247 - O empresário Tony Garcia criticou a Rede Globo nesta quarta-feira (7) por dar espaço ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e ao ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR), ex-juiz e ex-procurador da Lava Jato, respectivamente. "Em nome do combate à corrupção corromperam todo o nosso ordenamento jurídico e trabalharam incessantemente contra a democracia com o apoio da @tvglobo", escreveu Garcia na rede social X. De acordo com o empresário, a emissora "presta um desserviço enorme" ao regime democrático quando "abraça os corruptos Deltan Dallagnol e Sergio Moro".

"A @GloboNews ainda dá espaço para o meliante @deltanmd em clara provocação ao presidente @LulaOficial e @STF_oficial. Esse indivíduo junto de @SF_Moro causaram um dano enorme ao país enquanto à frente da malfadada Lava Jato desmascarada pela bem-vinda Vaza Jato", continuou.

"Criminalizaram a política como também tentaram o mesmo com os tribunais superiores em especial o @STF e frontalmente contra os ministros @gilmarmendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli. Outra vez, como no apoio que deram a ditadura em 1964, a Rede Globo presta um desserviço enorme a democracia qdo abraça corruptos do naipe de @deltanmd e @SF_Moro", acrescentou.

No ano passado, Garcia delatou Moro em uma entrevista à TV 247. Ele afirmou que desembargadores do TRF-4 foram chantageados por Moro depois de participarem de uma “festa da cueca” com prostitutas em Curitiba.

O empresário também disse que foi coagido por Moro a forjar informações à revista Veja que pudessem comprometer o ex-ministro José Dirceu (PT). Garcia também acusou o senador de transformar a capital paranaense na "Guantánamo brasileira". Em setembro, o delator entregou ao Supremo Tribunal Federal as missões ilegais que cumpriu a mando de Moro.

O ministro do STF Dias Toffoli determinou abertura de invedstigação com o objetivo de apurar as denúncias feitas pelo empresário.

