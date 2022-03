Globo avalia que declarações de Bolsonaro sobre a guerra envergonham o Brasil

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo avalia que as falas de Jair Bolsonaro sobre a guerra na Ucrânia envergonham o Brasil. "Nenhuma palavra de solidariedade aos civis ucranianos atingidos pelas armas de Putin (só ontem ele falou em oferecer vistos humanitários a refugiados). Nenhuma crítica à agressão russa ao território soberano da Ucrânia. Em vez disso, Bolsonaro fez apenas uma menção irônica ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky: 'O povo confiou em um comediante para traçar o destino da nação'. Zelensky tem sido aplaudido no mundo todo por ter preferido cerrar fileiras com seus soldados na defesa do país a exilar-se", aponta o editorial desta terça-feira.

"As declarações de Bolsonaro, que revelam seu despreparo absoluto para lidar com política externa, são uma vergonha para o Brasil. Mais que isso, entram em conflito com as posições que o Itamaraty tem adotado nos foros internacionais", escreve ainda o editorialista.

