Globo causa revolta nas redes após omitir que Israel matou mais de 100 palestinos em Gaza

247 - Os portais de notícias do grupo Globo foram detonados nas redes sociais após tentarem omitir uma informação central sobre a morte de mais de 100 palestinos. O exército de Israel lançou fogo na Faixa de Gaza contra civis que buscavam por comida em um caminhão de ajuda humanitária. No entanto, a manchete do grupo Marinho disse apenas que uma “confusão” causou os novos óbitos.

A falta de transparência do grupo de imprensa causou revolta nas redes sociais. Internautas inclusive compararam a manchete do Globo com notícias veiculadas em outros países, como o El País Espanha, que citou Israel diretamente na matéria. (postagem abaixo).

Veja:

Qual é a dificuldade da Globo em assumir o q está acontecendo?



Que tipo de jornalismo é esse? https://t.co/ioDp9VmrkF

O Globo ganhou uma nota de contexto, que vergonha essa tal "imprensa profissional". pic.twitter.com/CRMrnGzTBO

@OGlobo_Mundo hoje falando "palestinos morrem"

[Charge de meses atrás] pic.twitter.com/ekW67SPcUo

