Globo cogita demitir profissionais do Fantástico após reportagem com Drauzio Varella sobre detenta trans

Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, a emissora teria considerado como uma 'grave' falha do jornalismo o caso envolvendo o médico Drauzio Varella e a detenta trans Suzy, e avalia a demissão de profissionais do programa Fantástico edit

247 - O episódio envolvendo o médico Drauzio Varella e a detenta trans Suzy, continua a produzir efeitos. Segundo a colunista Keila Jimenez, do Portal R7, apesar do 'apoio' público da Rede Globo ao médico, e da justificativa de que não era necessário falar dos crimes cometidos por Suzy ou qualquer outro detento, "a emissora está promovendo sua caça às bruxas".

Ainda de acordo com a jornalista, a direção da Globo avalia como uma 'grave' falha do jornalismo e entre cinco e seis pessoas devem ser demitidas do programa Fantástico, entre produtores, repórter e editores. Além das demissões, o dr. Drauzio deve se afastar do programa.

A polêmica iniciou com a repercussão da reportagem que mostrava a vida e a solidão das detentas transexuais. Ao final da entrevista com a detenta Suzy, Drauzio encerrou a conversa com um abraço. A imagem viralizou nas redes sociais e virou notícia.

Porém, a informação de que Suzy foi condenada em 2012, a 36 anos e oito meses de reclusão em regime fechado por estupro, homicídio e ocultação de cadáver de uma criança de nove anos, gerou nova repercussão, desta vez negativa.