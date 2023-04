Globo comete erro grave durante onda de demissões e desliga profissional que trava luta contra câncer

Apoie o 247

ICL

247 - A onda de demissões que teve início em março e se estende até maio na Globo resultou em um erro grave por parte da líder de audiência. Um profissional em tratamento de câncer foi demitido, mesmo estando empregado por meio de uma determinação judicial, uma vez que havia sido desligado quando já tinha a doença diagnosticada em 2016.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), maior instância da Justiça trabalhista do Brasil, determinou a reintegração imediata do profissional na última quarta-feira (19). Reportagem do portal Notícias da TV obteve acesso exclusivo ao caso, que envolve um radialista que faz parte do núcleo de segurança patrimonial da Globo. Por respeito à sua enfermidade atual, o nome do profissional será omitido nesta reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.