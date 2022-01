Globo confirma que três participantes confinados do BBB estão com Covid-19

Apoie o 247

Fórum - Três participantes da edição 22 do Big Brother Brasil, já confinados num hotel do Rio de Janeiro, testaram positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira (12), confirmou a Rede Globo, emissora que produz o programa. Eles passam bem, segundo os responsáveis pelo reality show.

De acordo com a direção da Globo, esses participantes não serão eliminados do BBB e manterão isolamento total até que estejam em condições de entrar na disputa, que está marcada para começar na próxima segunda-feira (17). As identidades de todos, sejam do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou do grupo Camarote, composto por famosos, permanecem em sigilo e devem ser reveladas ainda esta semana.

A emissora lembrou que todos os participantes, assim como o pessoal técnico e de produção, têm acompanhamento médico 24 horas e que permanecerão sob minuciosa vigilância enquanto durar o programa, o mais bem sucedido do gênero e que celebra os 20 anos do reality.

