Globo culpa diretoria das Americanas para tentar salvar acionistas bilionários

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal O Globo deflagrou nesta quarta-feira (1) uma nova narrativa que procura minimizar a responsabilidade dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles no rombo de mais de R$ 40 bilhões nas lojas Americanas. De acordo com a colunista Malu Gaspar, a diretoria omitiu do conselho do grupo varejista, do qual fazem parte os três bilionários, operações que causaram rombo nas contas da empresa.

"O comitê de auditoria, formado por três conselheiros, era uma das instâncias pelas quais o balanço da empresa tinha que passar antes de ser aprovado pelo conselho de administração e apresentado ao mercado", diz a matéria.

"O comitê fazia recomendações de mudanças, que eram incorporadas na versão final do balanço submetida ao conselho. Como os executivos diziam que não havia informação sobre o risco sacado, esses documentos podem ajudar a demonstrar a tese dos acionistas e conselheiros de que não sabiam da fraude".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.