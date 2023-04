Globo demite Marcelo Moreira, diretor de jornalismo em Minas Gerais

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O passaralho que a Globo promove neste mês atingiu a alta cúpula da emissora em Minas Gerais. O carioca Marcelo Moreira, diretor de jornalismo da emissora em Belo Horizonte, foi demitido nesta terça-feira (4).

No posto desde 2019, Moreira fez carreira na Central Globo de Jornalismo no Rio, onde chefiou a reportagem por muitos anos. Sua demissão trouxe desapontamento entre os profissionais da redação com a direção da emissora: era um dos profissionais mais queridos da sucursal mineira.

A alegação para o corte foi a de sempre: restruturação com a demissão dos maiores salários.

Moreira foi responsável por reformular os telejornais locais da emissora própria de Minas Gerais ao trocar receitas culinárias e dicas de como limpar vidraças por pautas com relevância e de interesse da população. Até então, os noticiosos da capital mineira sofriam com a concorrência dos programas da Record Minas. O profissional foi mais um nome dispensado no processo de reestruturação financeira da emissora líder. Novas demissões devem ocorrer nos próximos dias.

A trajetória de destaque do jornalista começou com coberturas importantes e furos de reportagem na mídia impressa, nos jornais O Dia e Jornal do Brasil, onde atuou como repórter. Moreira foi contratado pela Globo em 1999, para ser chefe de produção da Editoria Rio. Apesar de ter estranhado o universo da televisão, logo se familiarizou com o veículo e passou a contribuir para que o jornalismo local se aproximasse mais dos telespectadores e se aprofundasse em temas de interesse da população.

Em 2009, o agora ex-funcionário foi promovido a editor-chefe, ficando à frente de coberturas importantes, como a que deu à Globo o Emmy Internacional na categoria Notícia com a tomada do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro por militares e policiais, em 2010. Coordenou, no Rio de Janeiro, o núcleo de reportagens especiais responsável por organizar as coberturas do carnaval, eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, o Rock in Rio, entre outros eventos e datas comemorativas da cidade.

Com a demissão de Moreira, o cargo de diretor de jornalismo será extinto e Virgílio Gruppi, que é chefe de redação da Globo em Minas, passa a se reportar diretamente a Ricardo Villela, diretor executivo de jornalismo da Globo.

Até o momento, a demissão de Moreira foi a única da emissora em Minas. Nesta segunda-feira, porém, a jornalista Iana Coimbra pediu demissão da emissora. Ela estava na empresa desde 2014. No início do ano, Isabela Scalabrini também se desligou da Globo. A jornalista deixou a emissora após 44 anos de serviço.

