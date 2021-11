Globo destaca mentira de Bolsonaro sobre meio ambiente, mas omite fake news contra Lula

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo, que promoveu a campanha pela prisão política do ex-presidente Lula, o que permitiu a ascensão do fascismo bolsonarista, destaca, nesta segunda-feira, a mentira contada por Jair Bolsonaro sobre a política ambiental no Brasil, mas omite fake news muito mais grave, sobre uma inexistente ligação de Lula com o tráfico de drogas .

"Em entrevista ao canal de TV italiano TG 24 News, neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro deu várias declarações imprecisas e fora de contexto sobre a política ambiental do Brasil", aponta a reportagem do Globo , sem mencionar que as mentiras sobre Lula, que já inundam as redes sociais bolsonaristas, foram contadas na mesma entrevista.

