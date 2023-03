Globo divulga balanço financeiro de 2022 e resultado impressiona; confira o valor

Apoie o 247

247- “A Globo divulgou internamente seus resultados de 2022. Novamente, a empresa fechou o ano com prejuízo. O valor foi de R$ 41 milhões negativos no ano passado. Em 2021, o prejuízo havia sido de R$ 121 milhões”, informa o jornalist Guilherme Ravache em sua coluna no portal Splash, do UOL.

“Fechar o ano no vermelho nunca é bom, mas diante do cenário econômico difícil, uma eleição presidencial altamente polarizada e tendo de pagar o prejuízo da Copa do Mundo, a sensação é de que poderia ter sido bem pior.

"Os custos de amortização dos direitos da Copa do Mundo acabaram por consumir os resultados acumulados dos três trimestres anteriores", disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, no comunicado interno enviado para os funcionários com os números ao qual esta coluna de Splash teve acesso.

