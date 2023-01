Globo divulga imagem de terrorista bolsonarista que quebrou relógio de Dom João VI e tela de Di Cavalcanti

Nas redes, a imagem do extremista que destruiu o relógio viralizou e os internautas buscam saber sua identidade edit

247 - Em sua reportagem de principal destaque, o global Fantástico exibiu na noite deste domingo (15) imagens inéditas das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no fatídico dia em que a democracia foi ameaçada por terroristas bolsonaristas.

Entre as cenas registradas está o momento em que os terroristas destroem o relógio trazido ao Brasil por dom João VI em 1808. A peça, considerada rara, foi dada de presente ao rei português pela corte de Luís XIV, da França.

As imagens também mostram o momento em que o painel de Di Cavalcanti é esfaqueado pelos extremistas.

Nas redes, a imagem do extremista (foto abaixo) que destruiu o relógio viralizou e os internautas buscam saber sua identidade.

O #Fantástico expondo os fascistas terroristas eleitores do golpista. É a barbárie. O bolsonarismo é isso. pic.twitter.com/1cu7SVK8iw — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 16, 2023

