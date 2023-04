Globo diz em editorial que Lula não deve desafiar EUA na viagem à China

Apoie o 247

247 - O jornal O Globo, em editorial publicado nesta segunda-feira (10), afirma que o presidente Lula (PT) não deve desafiar ou desagradar os Estados Unidos durante sua viagem à China nesta semana. "Quando desembarcar no país na quarta-feira, Lula terá pela frente um grande desafio: equilibrar-se entre os gigantes globais, Estados Unidos e China, declaradamente em rota de colisão. Ao Brasil, não interessa desagradar a nenhum dos dois. Esquecer isso é o principal risco para Lula".

O periódico afirma que o "mero anúncio da viagem foi um acerto", já que o governo Jair Bolsonaro (PL) "se esmerou em hostilidades gratuitas contra a China, nosso principal parceiro comercial, país com que registramos significativo saldo positivo". O jornal também diz que o presidente acertou ao ter como primeiros destinos Argentina, Estados Unidos e China: "resgatou os três principais pilares da política externa brasileira" e "começou a recuperar o estrago da errática diplomacia bolsonarista".

De acordo com o editorial, o principal risco a Lula está nas conversas e declarações sobre a guerra na Ucrânia. O presidente defende que a China atue como interlocutora da paz junto à Rússia. "Em Pequim, o assunto em que o Brasil tem menos a ganhar e mais a perder é a guerra na Ucrânia. Lula precisa tomar cuidado para não ser enredado numa trama distante do interesse do Brasil e, com isso, indispor-se com os Estados Unidos. Deve, acima de tudo, evitar gafes verbais ao falar demais sobre o conflito na Ucrânia. Os americanos aceitariam qualquer tipo de acordo comercial ou de intercâmbio tecnológico e turístico entre Brasil e China. Mas uma posição favorável ao eixo sino-russo na questão ucraniana seria interpretada como desafio. O norte de Lula ao longo da viagem precisa ser o equilíbrio".

