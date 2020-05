Globo é alvo de ataque de hackers na madrugada

Além do Globoplay, usuários do GShow, o portal de entretenimento da Globo, também informou ter recebido notificações de um ataque por parte do grupo hacker edit

Sputnik – Usuários da plataforma de streaming Globoplay relatam ataque hacker enquanto serviço diz que sistema de notificações online foi vítima de cibervandalismo.

De acordo com mensagens publicadas no Twitter com a hashtag #GloboHack, o ataque teria sido realizado pelo grupo OurMine, conhecido por invadir sistemas com o objetivo de mostrar vulnerabilidades em sua segurança cibernética.

​Enquanto alguns internautas demonstraram preocupação com o ocorrido, elaborando até teorias da conspiração pouco depois do ataque, outros pensaram se tratar de uma estratégia de marketing da própria Globo para promover algum conteúdo.



Usuários 'em segurança'

De acordo com a plataforma, a invasão hacker se deu apenas no sistema de notificação push do aplicativo, o que é gerenciado por uma empresa parceira, publicou o portal G1.

Além disso, a Globoplay afirmou que os invasores somente mandaram mensagens, mas que os dados de seus clientes não foram comprometidos.

Também a desinstalação do aplicativo não foi recomendada, assim como as mensagens enviadas pelos invasores somente direcionavam os usuários a um site externo.

Criado em 2014, o OurMine se destacou nos últimos anos por uma série de atos de cibervandalismo ligados a uma estratégia para fazer propaganda de seus serviços de segurança de dados. Entre suas vítimas, encontram-se personalidades da área tecnológica, empresas de mídia e novas tecnologias, artistas e associações esportivas.

