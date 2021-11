Ibope: Globo é massacrada pelo SBT durante a transmissão de Palmeiras x Flamengo

Apoie o 247

247- Pesquisa preliminar da Kantar Ibope Media divulgada nesta sábado (27) apontou que o primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, pela Copa Libertadores da América, bateu a Globo por 25 a 8 em São Paulo e 27 a 9 pontos no Rio de Janeiro.

De acordo com informações de O Antagonista, mesmo antes do jogo a Globo já estava levando surra de audiência do SBT. Segundo dados do instituto, a audiência da Globo começou a flutuar desde a estreia do “Caldeirão”, com Marcos Mion.

A pior audiência deste sábado, durante o jogo, foi no Rio de Janeiro. O SBT atingiu 29,3 pontos de pico durante a partida, contra 7,8 de Marcos Mion. Em São Paulo, a máxima foi de 27,1 pontos, ante 8,9 da Globo.

