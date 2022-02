Globo estreia novela e já amarga um dos piores ibopes na história

Apoie o 247

247 - Além da Ilusão registrou o menor ibope de estreia de uma novela das seis da Globo em dez anos. O folhetim protagonizado por Larissa Manoela (Elisa) e Rafael Vitti (Davi) marcou 18,1 pontos na Grande São Paulo. O resultado representa a segunda pior audiência de um primeiro capítulo da história, atrás apenas de Lado a Lado (2012), que começou com 18,0 pontos. A reportagem é do portal Notícias da TV.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela reportagem, Além da Ilusão obteve um share (participação) de 30,8% com 59% do total de televisores sintonizados na região paulista.

Com 18,1 pontos, a trama de época conquistou o segundo lugar no ranking de piores ibopes de estreia de novelas das seis. A história mágica superou Flor do Caribe (2013), que chegou com a média de 18,5 e agora está em terceiro nesta lista.

Inédita e com uma história de amor bem açucarada, Além da Ilusão foi prejudicada pelo baixo desempenho de audiência de Nos Tempos do Imperador (2021), antecessora do horário que amarga o posto de pior novela das 18h da história.

Os resultados de ibope de uma novela sempre influenciam no sucesso da próxima, mesmo que nas primeiras semanas. Se a novela anterior faz sucesso, a próxima herda bons índices na estreia. Agora, compete à nova história provar seu valor e conquistar o público para recuperar o prejuízo.

