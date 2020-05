Globo investiga gravação em que Alexandre Garcia é chamado de gagá

A TV Globo está investigando o autor da gravação do áudio em que a jornalista Giuliana Morrone chama o ex-colega Alexandre Garcia de "gagá" edit

247 - A TV Globo está investigando o autor da gravação do áudio em que a jornalista Giuliana Morrone chama o ex-colega Alexandre Garcia de "gagá", informa a jornaista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, há uma certeza de que o registro foi feito de forma ilegal, nos próprios estúdios da TV Globo, dentro de uma das salas de controle da emissora.

Ou seja, um dos próprios técnicos que trabalham na gravação do "Bom Dia Brasil" teria registrado o diálogo e enviado para alguém de fora da emissora, diz Bergamo.

No áudio vazado, a apresentadora do Bom Dia Brasil, da Globo, Giuliana Morrone chama o ex-colega de trabalho Alexandre Garcia de "gagá" por seu comentários e defesa do governo Jair Bolsonaro.

A conversa teria sido durante um dos intervalos do noticiário matinal. Ela conversa com o comentarista Gerson Camarotti e diz que Alexandre Garcia "saiu cagando regra" e que "ganhou uma montoeira" de dinheiro da emissora.

"Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em cassar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou. Achou que era lindo, que tinha que cassar a concessão da Globo", disse.

Ela segue: "Ontem, ele escreveu assim... Quer ver? Escreveu no Twitter. Escreveu assim: 'com Regina Duarte, a CNN que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo'. Que que é isso... A motoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui! Ele era diretor por anos. Eu sou revoltada, sabia?", acrescentou.

Em dado momento, ela questiona se ele não estaria gagá, "tipo a Regina Duarte". Gerson Camarotti, seu colega no noticiário, frisa que Alexandre estaria faturando "com seguidores radicais".

"Porra! Eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser. Tipo a Regina Duarte, né?", indaga a jornalista. Gerson responde: "É. Mas eu acho que ali, sabe o que é, é faturar agora ganhando com os seguidores. Os radicais. Ele tá ganhando dinheiro com isso. YouTube".

