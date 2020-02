Globo já diz que Bolsonaro representa um risco para a economia brasileira

247 – O jornal O Globo, peça central no golpe contra a democracia, em 2016, já prepara o divórcio entre o chamado "mercado" e o governo de Jair Bolsonaro. "O Brasil enfrenta um problema adicional, que é a imprevisibilidade do presidente Jair Bolsonaro, com sua imensa capacidade de gerar crise. Como a última, da inqualificável convocação para manifestações de rua contra o Congresso e o Supremo. Nesta tarefa, o presidente tem a ajuda dos filhos, de alguns ministros e o auxílio de uma infantaria de milicianos digitais, até com uma base dentro do Planalto", diz editorial publicado nesta sexta-feira.

"Parte da alta do dólar e da queda de ativos em geral tem causa interna e endereço conhecido em Brasília. Com um ano e quase dois meses de governo, está evidente que o Planalto não tem agenda estratégica. Apoia formalmente as reformas, mas não trabalha politicamente para elas; desdenha dos partidos e da política; está mais preocupado com a 'guerra ideológica', e o presidente dirige sua atenção preferencialmente aos seguidores em suas redes sociais", aponta o texto, que também trata do coronavírus.

"O novo vírus, como os anteriores, será contido cedo ou tarde. Mas as deformações da atual política brasileira deverão continuar. Fica-se mais uma vez à espera de líderes da Câmara e do Senado, para que a agenda do Congresso volte a tramitar e compense o poder de desestabilização que tem o Planalto contra o próprio governo."