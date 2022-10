Globo já reconhece: "efeito Janones de fato fura a bolha e atinge novos públicos" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma reportagem na Globo News mostra que as publicações do deputado André Janones já conseguem ultrapassar a bolha do campo progressista e atingir novos nichos.

Como exemplo, o apresentador comparou uma postagem feita por Janones com uma outra postagem de Carla Zambelli.

O deputado comemorou o fato em suas redes declarando que de fato está conseguindo “furar a bolha”.

Veja:

