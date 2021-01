Globo nega que Faustão esteja internado na UTI com Covid-19

Nesta terça-feira, rumores de que Fausto Silva estaria internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein circularam nas redes sociais. A emissora divulgou nota sobre o caso edit

247 - Diante de uma notícia publicada originalmente pelo site Observatório dos Famosos e que rapidamente ganhou atenção nas redes sociais de que o apresentador Fausto Silva, o Faustão, estaria internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por complicações causadas pela Covid-19, a TV Globo soltou comunicado nesta terça-feira (5) negando a história.

De acordo com a emissora, Faustão está bem e foi ao hospital para realizar procedimentos de "rotina". "Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenções de líquidos".

