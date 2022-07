Globo obrigou autora de Cara e Coragem trocar vermelho por laranja por causa do PT

Apoie o 247

247 - O misterioso terninho laranja que as mulheres justiceiras de Cara e Coragem vestem teria outra tonalidade. Originalmente, Claudia Souto escolheu o vermelho, a cor do amor, para colorir as roupas de Clarice (Taís Araujo), Anita (Taís Araujo) e Andrea Pratini (Maria Eduarda de Carvalho), mas foi convencida pela Globo a mudar para o laranja para a emissora não correr o risco de ser acusada de fazer campanha para o PT (Partido dos Trabalhadores). A reportagem é do portal Notícias da TV.

A decisão da Globo, no entanto, aconteceu depois de a autora já ter escrito boa parte dos capítulos da novela. E em todos eles Claudia se refere ao terninho "vermelho". Não houve tempo de mudar o que ela já havia feito, e a alteração aconteceu apenas no set de gravação.

Na Globo há um departamento chamado de Acompanhamento de Conteúdo que, como o nome sugere, cuida exatamente de avaliar as sinopses e capítulos buscando algo que possa dar algum problema. Em Avenida Brasil, por exemplo, Tessália (Débora Nascimento) seria uma mulher fruta. Na sinopse da novela, ela tinha o título de Mulher Jaca. Foi o departamento que avisou que já existia alguém com esse apelido na vida real.

Ainda na mesma novela, o personagem de Alexandre Borges também sofreu uma pequena alteração sob orientação dos profissionais que avaliam o conteúdo da programação. O bígamo Cadinho, que ainda arrumou uma terceira mulher, ia ser um banqueiro. Mas, para não criar um constrangimento com o banco que patrocinava a novela, Cadinho virou um empresário.

No capítulo da última segunda-feira (18), Pat (Paolla Oliveira) se infiltrou no grupo ao ser convidada para uma reunião por Andrea Pratini após ser vista arrasada por causa da doença de Alfredo (Carmo Dalla Vecchia). "Um dia Clarice Gusmão, que você conheceu, me deu um desse. Hoje sou eu quem está dando a você. Estranho, né?", comentou a ruiva com a nova amiga.

"Esse lugar onde vamos tem seus rituais. Lá não interessa se você é uma dona de casa, médica ou dublê. Somos mulheres que se ajudam. E não nos mostramos diferentes umas das outras. Porque nos igualamos na dor", completou Andrea Pratini.

Ao chegar na reunião, Pat ficou muito emocionada ao dar seu depoimento para as mulheres. "Eu estou me sentindo culpada. Porque nós brigamos e cheguei a achar que ele pudesse ter feito uma besteira. É claro que ele não faria, mas eu achei que pudesse porque... Porque eu acho... Acho que ele já percebeu que... Eu não sei se ainda o amo", afirmou ela.

"Eu sempre fui muito corajosa, vocês nem fazem ideia do quanto. Mas agora eu estou com medo. Do que eu sinto. Medo. Do que meu marido tem", concluiu a dublê, aos prantos.

Em breve, a irmã de Lou (Vitoria Bohn) contará a Moa (Marcelo Serrado) que as mulheres, além de praticarem boas ações, se metem em esquemas perigosos.

"Tem mais uma coisa que eu quero contar: além do apoio no meu caso, também estão cuidando da demanda de uma outra mulher. Não sei a história dela, nem o que elas vão fazer na prática... Mas foi dito que vão agir pra 'acabar' com um cara", afirmará.

