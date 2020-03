Globo pede desculpas pela reportagem sobre a transexual Suzy

Do DCM – No Jornal Nacional, nesta terça (10), William Bonner pediu desculpas em nome da Globo e do Fantástico após a repercussão da reportagem sobre a trans Suzy, detenta abraçada por Drauzio Varella, condenada por estupro e assassinato de um menino de 9 anos.

O apresentador e a jornalista Renata Vasconcellos também comentaram sobre a nota de esclarecimento e vídeo publicados por Drauzio explicando a situação e pedindo desculpas para a família da criança.

Confira a íntegra no DCM