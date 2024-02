Globo pede guerra contra a Rússia e hostilidade de Lula em relação a Putin após morte de Navalny

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O jornal O Globo, que vocaliza os interesses imperialistas no Brasil, repercutiu a morte do opositor russo Alexei Navalny e cobrou mais dinheiro para a guerra da OTAN contra a Rússia, assim como uma posição hostil do Brasil em relação ao presidente Vladimir Putin. No editorial Ocidente precisa estar mais unido contra a Rússia , O Globo

diz que "o Congresso americano precisa aprovar novo auxílio militar e financeiro à Ucrânia". O editorial também aponta que "países que favorecem Putin nos foros internacionais (como a Hungria) ou que lhe dão o benefício da dúvida (como o Brasil) têm o dever de assumir postura mais firme contra ele".

continua após o anúncio

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou a reação de líderes ocidentais, políticos e mídia à notícia da morte de Alexei Navalny, destacando sua hipocrisia, cinismo e falta de princípios. Zakharova observou que a sequência de acusações "culpar a Rússia em qualquer situação" estava em ação, evidenciada pelo rápido e sincronizado fluxo de declarações de políticos e líderes ocidentais logo após o anúncio da morte de Navalny. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou a necessidade de aguardar os resultados de uma investigação completa antes de tirar conclusões precipitadas e culpabilizar a Rússia pelo incidente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: