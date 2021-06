Globo pediu perdão à Conmebol para transmitir a Copa América, diz site

A emissora teria tentado de diversas maneiras ter o direito de transmissão do torneio que, por fim, ficou a cargo do SBT edit

Marcela Brito, Metrópoles - A Copa América Brasil, prevista para começar no próximo domingo (13/6), tornou-se o centro de muitas discussões no país. Entre elas, além da realização ou não em meio à pandemia, está a briga pelo direito de transmissão na TV. Para poder exibir os jogos do torneio, a Globo, que publicou diversas críticas ao torneio, teria chegado a tentar exibir o torneio e buscado apaziguar a relação com Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). As informações foram reveladoas pelo site Notícias da TV.

Para poder voltar a transmitir torneios organizados pela entidade sul-americana, a Globo chegou a perdir perdão aos cartolas – em inglês, o termo técnico é waiver (renúncia, em inglês). Esse protocolo é exigido porque a emissora está sendo processada pela Conmebol por ter rescindido, em agosto do ano passado, o contrato que lhe dava direito de transmitir a Copa Libertadores da América até a edição de 2022.

