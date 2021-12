Globo perde mais da metade do público de novelas em 21 anos

Apoie o 247

247 - A Globo perdeu mais da metade de seu público de novelas de 2000 para cá, com base nos dados de audiência aferidos pela Kantar Ibope. Levantamento exclusivo obtido pela coluna mostra que embora a emissora siga líder em audiência com folga no mercado nacional e na Grande São Paulo, os índices despencaram, assim como o share (participação da emissora entre o total de aparelhos ligados). A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A perda da Globo, no entanto, não acrescentou audiência a qualquer outro canal de TV, ou não na esfera nacional e na Grande São Paulo. A Record abocanhou espaço em regiões como Goiânia, Salvador e Belém, mas o crescimento regional não compensa o público egresso da Globo.

Ao mesmo tempo, o SBT também vem perdendo espaço na audiência da TV linear, sem conseguir chegar a dois dígitos de audiência em qualquer situação que não seja uma final de Copa Libertadores com dois clubes brasileiros.

O diagnóstico para a evasão encontra resposta no consumo de outras telas, com ênfase para o streaming, nicho que mais cresceu no bolo de sinais mensurados pela Kantar Ibope.

