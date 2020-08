Globo pode perder William Bonner e Faustão nos próximos meses

O jornalista William Bonner pode deixar a bancada do Jornal Nacional no começo de 2021. Faustão sinalizou que pretende trabalhar até 2022. A Globo também pode estar em negociação com Xuxa Meneghel, que terá o seu contrato de cinco anos com a Record encerrado no fim deste ano edit

247 - O jornalista William Bonner pode deixar a bancada do Jornal Nacional no começo de 2021, informou a apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. Mas a Globo quer o apresentador até o fim de 2021 por conta da pandemia do coronavírus e da falta de tempo para treinar alguém no lugar dele.

De acordo com informações divulgadas pelo portal TV Foco, por conta da pandemia e da falta de tempo para treinar outra pessoa, a TV Globo teria feito um acordo com o jornalista para mantê-lo no noticiário até o fim de 2021.

O principal nome para ocupar a bancada em seu lugar seria Dony de Nuccio, que pediu demissão da emissora após ser alvo de um ataque criminoso com vazamento de informações sobre uma suposta empresa em seu nome, o que não é permitido entre jornalistas do canal carioca.

Faustão

Quem também deve deixar a Globo é Faustão. De acordo com Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, o apresentador sinalizou na Globo que quer trabalhar até 2022.

A emissora supostamente teria cogitado o nome de Rodrigo Faro para substituir Faustão, caso o apresentador se aposente. Atualmente, o veterano é o dono de uma atração na emissora com o maior salário de todos, que chega a R$ 4 milhões, de acordo o portal Na Telinha. Silvio Santos, em sua atração, chegou a dizer que a remuneração chega até R$ 5 milhões.

Xuxa

A Globo pode estar em negociação com Xuxa Meneghel, que terá o seu contrato de cinco anos com a Record encerrado no fim deste ano, caso não haja renovação. A artista apareceu no programa Conversa Com Bial e dará entrevista ao Lady Night. Também faz parte do documentário do Globoplay sobre João de Deus e lançará um livro pela Editora Globo.

Xuxa disse à Veja Rio que não existe negociação com a emissora, porém, segundo Alessandro Lo-Bianco, ela esteja prestes a fechar um negócio com a empresa para apresentar um novo programa no horário nobre.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.