Globo pode ter sido vítima de operação de contra informação bolsonarista, diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

ICL

247 – "Tudo leva a crer que o jornalismo da Globo se enredou em uma operação de contra informação bolsonarista. Trigueiro, jornalista comprometido com temas ambientais, foi procurado pela família de Dom Philips, que por sua vez havia sido procurada por um diplomata do Brasil em Londres", postou o jornalista Rodrigo Vianna, âncora da TV 247, em seu twitter. "A informação passada nessa corrente (diplomata-familia-Trigueiro) era falsa: ninguém em campo confirma que corpos foram encontrados no Vale do Javari! O que levou o diplomata a passar a informação à família? Ele mesmo foi enredado por uma rede de contrainformação?", questiona.

"No Caso Marielle, algumas vezes isso aconteceu: informações falsas vazadas, para desorientar policia/imprensa/família. No caso Philips/Bruno, a informação desencontrada desmoralizou a Globo. Os bolsonaristas estão nas redes de André Trigueiro dizendo que a Globo espalhou fake news", prosseguiu o jornalista. "O bolsonarismo se alimenta dessa dúvida permanente, em que no mundo não há fatos cabais: apenas 'versões'. Daqui pra frente, o que a Globo noticiar nesse caso ficará sob o manto da dúvida e da desconfiança... 'Cadê os corpos? Será que estão mentindo de novo?' Esse é o jogo", finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE