Globo, que destruiu o Brasil para tentar destruir Lula, volta a atacar o ex-presidente

247 – O jornal O Globo, que patrocinou o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão política do ex-presidente Lula em 2018, com o objetivo de desmantelar a Petrobrás e garantir a entrega do pré-sal às petroleiras internacionais, além de promover um choque neoliberal que trouxe pobreza e a desmoralização do Brasil, voltou a atacar o ex-presidente Lula, em seu editorial desta quinta-feira.

"Lula continua o mesmo: um animal político hábil e lábil, capaz de adaptar suas palavras ao ouvido do interlocutor e de manter a aura que encanta políticos de diversos matizes (ontem houve até aceno a Rodrigo Maia) e ainda seduz multidões. Também repete as mesmas ideias e propostas de sempre. O PT de volta ao poder dificilmente desafiaria as corporações incrustadas no Estado ou faria as privatizações e reformas necessárias para o Brasil avançar", escreve o jornal.

"Não que Lula esteja errado em tudo. Entrou no palco de máscara, passou álcool nas mãos e prestou solidariedade às vítimas do coronavírus. Defendeu a vacina, lembrou a campanha bem-sucedida contra a gripe H1N1 em seu governo e usou até o Zé Gotinha, personagem que chamou de apartidário, para falar na tradição brasileira na vacinação. São atitudes dignas de aplauso, que contrastam com o descaso, a irresponsabilidade e a falta de compostura de Bolsonaro diante da pandemia", aponta o jornal.

"O futuro jurídico de Lula depende do que o Supremo Tribunal Federal decidir sobre os processos em que foi condenado na Lava-Jato. O político desde ontem ficou evidente: está em campanha para voltar ao poder. Seria bom se o tempo em que ficou preso e os erros do passado tivessem ensinado algo a ele e ao PT. Infelizmente, pelo que se ouviu no discurso, não aprenderam nada", diz ainda o editorialista.

