Globo reconhece que Lula é candidato, mas agora faz terrorismo de mercado

Grupo de mídia que pressionou o Judiciário pelo golpe de 2016 e pela prisão política de Lula, agora destaca a especulação com o dólar, sem informar que o ex-presidente governou durante oito anos com extremo sucesso diante dos "mercados" edit

247 - O jornal O Globo, dos irmãos Marinho, que fez campanha pelo golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, e pela prisão política do ex-presidente Lula, tornando-se cúmplice da ascensão do fascismo e da destruição de milhões de empregos no Brasil, inaugurou nesta terça-feira sua nova linha de comunicação, diante da volta de Lula ao jogo político, com a anulação de suas condenações pelo Supremo Tribunal Federal.

Em editorial publicado nesta terça-feira, o Globo admite que Lula está de volta ao jogo, mas diz que a principal consequência seria o derretimento dos "mercados". O Globo, no entanto, não informa que Lula já governou durante oito anos e foi o melhor presidente do Brasil para os "mercados". Tanto o mercadinho do seu Zé e da Dona Maria, uma vez que o poder de consumo interno dos brasileiros explodiu, como o mercado financeiro, uma vez que o dólar caiu pela metade e a bolsa de valores subiu 555% durante seu mandato. Ou seja: a Globo segue jogando sujo contra Lula e contra a democracia no Brasil.

