Globo reduz salário de Galvão Bueno em 80%

247 - O narrador Galvão Bueno sofreu uma redução de pelo menos 80% do seu salário pago pela Globo. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Galvão teria um salário de R$ 5 milhões mensais e atualmente recebe cerca de R$ 800 mil. Em 2021, a estreia de Galvão na Globo completa 40 anos.

"O locutor esportivo está muito insatisfeito com a redução. Pelos corredores da emissora, há quem tenha se espantado com o tamanho do corte aplicado a um dos nomes mais respeitados e conhecidos da televisão brasileira", escreveu o jornalista.

