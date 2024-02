Globo ri de ordem de Silvio Santos e não processará SBT; entenda

Grande parte dos funcionários e do corpo jurídico da Globo receberam com “Incredulidade” a ordem de Silvio Santos edit

247 - Grande parte dos funcionários e do corpo jurídico da Globo receberam com “Incredulidade” a ordem de Silvio Santos para reprisar o desfile da escola de samba Tradição, que homenageou o apresentador em 2001, revela reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A reprise usava uma gravação da transmissão feita pela Globo naquela ocasião, com logomarca e patrocinadores da época sendo exibidos normalmente. A exibição foi feita sem qualquer autorização de imagem da TV da família Marinho. Mesmo com a indicação de "imagem de internet" durante a exibição, a reportagem soube que a gravação que foi ao ar estava nos arquivos do SBT para fins jornalísticos, e foi feita durante a exibição ao vivo, em fevereiro de 2001.

A reportagem ainda informa que alguns diretores da Globo conversaram sobre o assunto nesta segunda-feira (19), para discutir alguma situação ou alguma notificação judicial. No fim, todos riram da ordem pitoresca de Silvio Santos, e decidiram encarar o fato assim, sem tomar nenhuma atitude jurídica, apesar da interpretação de que houve, sim, uma usurpação de imagens.

