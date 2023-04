Globo tem demissão em massa no jornalismo; corte atinge salários mais altos

Jornalista foram surpreendidos com anúncio de demissões na TV Globo. Um dos profissionais soube da demissão no momento que gravava uma reportagem; saiba quem edit

247 - A Rede Globo deu início nesta terça-feira (4) a uma onda de demissões no jornalismo. De acordo com a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, coisa ficou pesada no jornalismo da TV Globo. Segundo informações da coluna, grandes repórteres da Tv Globo no Rio estão entre os demitidos, como Eduardo Tchao, Carlos de Lannoy, Flávia Januzzi e Mônica Sanches.

Ainda de acordo com a reportagem, o repórter “Eduardo Tchao foi informado do desligamento enquanto gravava uma reportagem. Um colega teria lhe passado a má notícia.

Os cortes atingiriam “os salários mais altos”, que estariam “incompatíveis com o mercado”, segundo o órgão.

A notícia já tinha sido prevista pelo sindicato da categoria no Rio de Janeiro. Na semana passada, o Sindicato dos Jornalista revelou que as demissões no departamento da emissora aconteceriam em abril e maio. De acordo com a entidade, o fato teria sido falado pelo próprio RH da empresa durante uma reunião”.

Outras demissões devem ser anunciadas nos próximos dias, informa a coluna.

