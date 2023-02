Globo toma medida drástica para rifar Cassia kis e se livrar de cancelamento

Apoie o 247

247 - A Globo optou por cancelar a série Desalma, que traz Cassia Kis em um dos papéis centrais como a bruxa Haia. As gravações da terceira temporada estavam previstas para o segundo semestre, mas a emissora considerou que não valia a pena continuar com a produção. As críticas à veterana, militante bolsonarista que atualmente está no ar em Travessia, foram decisivas para o cancelamento.

De acordo reportagem do portal Notícias da TV, a líder de audiência considerou que o custo para produzir a história era alto demais para a pouca repercussão que a trama teve nas temporadas anteriores. A temática envolvendo bruxaria não agradou e não a deixou entre os programas mais vistos da plataforma em momento algum.

Com muitas gravações externas, Desalma tinha um tempo de produção muito longo por causa das maquiagens, figurinos exóticos e efeitos especiais. Apesar do capricho, o projeto não foi recebido pelo público de forma satisfatória e não foi relevante nem nos programas da casa.

