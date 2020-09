Globo trata mentiras de Bolsonaro na ONU como “polêmicas”

247 - O jornal O Globo, em artigo sobre o discurso de Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou que as mentiras descaradas do fascista sobre as queimadas no Brasil são “polêmicas” e “pontos controversos”. O jornal foi responsável pela eleição de Bolsonaro, uma vez que liderou o golpe de 2016 contra Dilma e a prisão política de Lula - fatores que permitiram a ascensão do atual governo.

Em discurso gravado para a Assembleia Geral da ONU, transmitido nesta terça-feira (22), Jair Bolsonaro voltou a culpar índios pelas queimadas e citou uma "campanha brutal" contra a política ambiental do seu governo.

"Índios queimam em busca de sobrevivência. Focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho tolerância zero com crime ambiental". Também afirmou que, em 2019, o Brasil "foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, acarretando sérios prejuízos na atividade de pesca e turismo".

"Somos vítimas brutais de campanhas de desinformação", disse ele, acrescentando que há "campanha ancorada em interesses escusos".

Com o País batendo recordes de queimadas, ele voltou a exaltar o agronegócio. "A produção rural não parou. O homem do campo produziu como sempre" afirmou.

Segundo Bolsonaro, o Brasil produz alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. "O agronegócio segue pujando e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta", continuou. "O mundo depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo".

Bolsonaro também disse que o Brasil "vem sendo referência internacional no campo dos direitos humanos". Ele citou a operação de acolhida dos venezuelanos e falou em paz, cooperação internacional e respeito aos direitos humanos como três pilares do seu governo.

Covid-19

"Alertei em meu país que tínhamos dois problemas: vírus e emprego. Ambos devem ser tratados simultaneamente", disse. "Todas as medidas de isolamento foram delegadas a cada um dos 27 governadores", afirmou.

De acordo com Bolsonaro, uma parcela da "imprensa politizou o vírus disseminando o pânico". "Sob o lema 'fique em casa', quase trouxeram o caos social ao País". "O nosso governo implementou medidas econômicas que evitaram o mal maior", complementou.