Globo troca jornalista no comando de sua operação pelo diretor de finanças

247 - A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira (5) uma significativa mudança em sua estrutura de liderança. Manuel Belmar, que já atuava como diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura, agora assume a liderança de Produtos Digitais e Canais Pagos, incluindo a responsabilidade pelo Globoplay. Esta mudança marca a substituição de Erick Brêtas, que desempenhou um papel crucial na criação do Globoplay em 2015.

Erick Brêtas, presente na Globo desde 1997, quando ingressou como estagiário no jornalismo, liderou o time responsável pelo lançamento do Globoplay. Sua trajetória inclui uma passagem pelo Vale do Silício, onde contribuiu para acelerar o processo de transformação digital da empresa. Em outubro de 2019, retornou ao Brasil para reassumir a plataforma de streaming, assumindo posteriormente a diretoria de Produtos Digitais e Canais Pagos.

Belmar, por sua vez, está no Grupo Globo desde 2003 e teve um papel fundamental no processo de integração dos negócios da empresa. Ele liderou a construção da visão e do modelo D2C (direct to consumer), destacando-se por sua capacidade estratégica e amplo domínio do mercado.

Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, enfatizou a missão que Belmar terá à frente da nova função: "Belmar seguirá os compromissos de buscar cada vez mais o crescimento dos produtos digitais da Globo, gerir o portifólio da área de Produtos Digitais e Canais Pagos, garantindo o equilíbrio entre os modelos de negócio, e explorar diferentes segmentos, de acordo com a evolução de hábitos do consumidor, mantendo o foco em resultados cada vez mais relevantes e que atendam às necessidades do público brasileiro, hoje e no futuro".

