Globo volta a pressionar pelo PL das fake news, sem revelar seu interesse econômico no projeto

247 – O jornal O Globo reforçou a pressão pela aprovação do PL 2630, o das fake news, que transfere recursos da publicidade digital para o chamado "jornalismo profissional" e, portanto, a beneficia economicamente. Embora o texto tenha sido adiado pelo relator Orlando Silva (PCdoB-SP), por falta de segurança para aprová-lo, o Globo quer a volta do projeto ao plenário.

"O adiamento da votação do Projeto de Lei (PL) das Fake News, prevista para a noite da última terça-feira, não pode significar seu esquecimento. Com base na versão aprovada no Senado há três anos, o texto evoluiu e alcançou maturidade na formulação do relator na Câmara, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP)", escreve o editorialista .

"A confusão promovida pelas plataformas contribuiu para o adiamento da votação. Mas em nada altera a essência da questão: enquanto elas forem imunes a qualquer tipo de sanção, continuarão a ser meio e palco para crimes. Não lhes cabe decidir que lei deve vigorar no ambiente digital, nem quando devem respeitá-la. Esse dever é do Congresso. Portanto os parlamentares precisam, para evitar o recrudescimento da barbárie on-line, aprovar o PL com urgência", acrescenta.

