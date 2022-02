GloboNews corta entrevista de historiador, Jorge Pontual dá sua versão anti-Rússia ao vivo e sem direito de resposta (vídeo)

Apoie o 247

247 - A edição do jornal da Globo News desta quinta-feira (24), que fez uma cobertura especial sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, contou com um mal-estar entre convidado e jornalista.

O historiador Rodrigo Ianhez, que vive em Moscou, disse em suas redes sociais que foi convidado pela emissora para apresentar a versão russa do conflito, mas foi "atacado por Jorge Pontual", que cortou sua fala a respeito do tema em questão.

"Falta absoluta de respeito e profissionalismo. A@GloboNews me chama para apresentar a visão russa da questão, cortam minha participação e o dinossauro Jorge Pontual dá um chilique me achincalhando sem qualquer direito de resposta.", relatou o historiador..

"Já coloquei aqui e repito. Essa guerra é uma tragédia. Fui atacado justamente por criticar o Pútin, mas Jorge Pontual não admite nada que fuja minimamente do script dos Estados Unidos da América ao qual ele serve.", acrescentou.

Ianchez ressaltou que foi convidado para "apresentar a posição russa". "A todo momento eu pontuei: segundo o governo russo, segundo Pútin, segundo a imprensa russa", explicou.

"Os produtores pediram desculpas, mas né? Tarde demais. Ainda mais agora sabendo que@JorgePontual desrespeitou outro acadêmico que ousou sair do script da política externa americana.", finalizou o historiador.

No vídeo abaixo, imagens mostram Jorge Pontual visivelmente irritado com as declarações de Ianches. "O Putin reescreve a história e vem gente aqui dizer que ele tem razão. Se diz historiador mas não sabe de história", disparou.

Veja:

CORRE QUE O PONTUAL TÁ PUTO pic.twitter.com/R3sqcYXTBM — edith piá (@madadaio) February 24, 2022



