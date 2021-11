GloboNews exibe imagem do corpo de Marília Mendonça ao vivo e internautas se revoltam

Apoie o 247

247 - A cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (5) na queda de um avião de pequeno porte no distrito de Piedade de Caratinga, no município de Caratinga (MG). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Durante a cobertura do resgate das vítimas a GloboNews exibiu imagens do corpo de Marília Mendonça já sem vida. O canal foi alvo de várias críticas de internautas que apontaram falta de respeito com familiares da artista.

Além da cantora, morreram seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-pilto do avião.

Confira algumas reações:

o pior de tudo é que a GloboNews mostrou a retirada do corpo da Marília Mendonça AO VIVO. AO VIVO. serio, isso é de uma falta de respeito IMENSA. — drez (@andyloliveira) November 5, 2021





Globonews mostrando o corpo da Marília Mendonça ao vivo e G1 publicando essa merda? Wtf?!! pic.twitter.com/ARowbqRWJc — Eine Größe Konfusion! (@castlevanny) November 5, 2021





E a @GloboNews mostrando a morte (com o corpo), de Marilia Mendonça e falando da morte de TODOS, ao VIVO. É MA-CA-BRO. Me coloco no lugar dos familiares e amigos. — Malu (@MariaLuizaQuar3) November 5, 2021





