GloboNews interrompe link ao vivo após mulher invadir transmissão aos gritos de "Globo lixo"

247 - As entradas ao vivo dos jornalistas da Rede Globo tem sido alvo de ataques. Nesta segunda-feira (25), o repórter Vladimir Vilaça, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, teve sua reportagem interrompida por gritos de “Globo lixo”.

Durante a exibição da edição das 10 do Jornal GloboNews, em que o repórter falava sobre o início do processo de flexibilização do comércio e vários estabelecimentos puderam reabrir depois de quase dois meses de regras mais duras por conta do isolamento social.

Vladimir foi interrompido por uma mulher que começou a gritar ‘Globo lixo’ repetidas vezes. O repórter tentou prosseguir, mas os gritos foram ficando mais altos e teve que interromper a transmissão.

“Lamentável ver uma figura, diante do que a gente está enfrentando, atrapalhar e desrespeitar o trabalho de um repórter. Simplesmente não dava mais para ouvir ele diante dos gritos dessa senhora”, disse a apresentadora da GloboNews ao interromper a transmissão.

