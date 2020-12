Gmail, YouTube e outros serviços Google estão fora do ar na manhã desta segunda em todo o mundo

Servidores do Google caíram nesta segunda-feira (14), gerando reclamações de usuários de todas as partes do planeta. Serviços como Gmail, YouTube, Docs, Drive, Play Store e Classroom estão fora do ar. Somente as buscas (pesquisas) pelo Google estão funcionando edit

247 - Os principais serviços do Google estão fora do ar nesta segunda-feira (14), como Gmail, YouTube, Docs, Drive, Play Store e Classroom (Sala de Aula). Eles não funcionam ou dão erro 500. Ainda não existe previsão de restabelecimento dos serviços.

De acordo com as informações iniciais de sites de tecnologia, os servidores do Google caíram, gerando reclamações de usuários de todas as partes do planeta. Há relatos de reclamações no Brasil, Europa, costa Este dos EUA, Japão e Índia, ao menos.

O Gmail exibe a seguinte mensagem. "Sua conta está temporariamente indisponível; lamentamos o transtorno e sugerimos que você tente novamente em alguns minutos", disse.

O YouTube não carrega vídeo e mostra a mensagem "Something went wrong... (algo deu errado)".

Somente as buscas (pesquisas) pelo Google estão funcionando. A empresa ainda não se pronunciou.

