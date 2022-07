Gol acata ordem de Flávio Bolsonaro e para de distribuir a revista Veja em seus aviões

Apoie o 247

ICL

247 - A Gol suspendeu uma parceria com a Editora Abril após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reclamar que a companhia aérea estava distribuindo a revistas Veja com críticas a Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta quinta-feira (14) pelo jornal Folha de S.Paulo. O parlamentar compartilhou, nessa quarta-feira (13), um vídeo em suas redes sociais gravado por uma pessoa no balcão de check-in da Gol.

Na filmagem, o homem, sem se identificar, critica a presença dos exemplares da revista, que traz na capa o rosto de Bolsonaro com a chamada "Perigo à vista". "Uma pilha de revistas aqui. ‘Perigo à vista’, olha qual o perigo, ó: Bolsonaro", comenta o homem, que diz estar no guichê da Gol do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no dia 12 de julho.

Ao compartilhar o vídeo, Flávio disse "lamentar profundamente" o ocorrido e pediu uma posição oficial da empresa. "Espero que não seja em função de alguma promessa do ex-presidiário de 'ajudar' a companhia aérea, caso aconteça a catástrofe de sua quadrilha voltar ao poder", escreveu o senador no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em resposta ao senador na rede social, a companhia aérea disse "lamentar profundamente" o episódio e que "as ações promocionais da empresa não têm qualquer viés político". "A parceria de distribuição de revistas com a Ed. Abril, hoje suspensa, não abrange editorial ou escolha de notícias", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lamento profundamente a @VoeGOLoficial tomar esta iniciativa. Espero que não seja em função de alguma promessa do ex-presidiário de “ajudar” a companhia aérea, caso aconteça a catástrofe de sua quadrilha voltar ao poder.

Aguardo, sinceramente, uma posição oficial da empresa. pic.twitter.com/zpHnWggpBq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 13, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE