"Golpistas", reage Florestan Fernandes Júnior à entrevista de Roberto Setubal

Na TV 247, o jornalista se irritou ao comentar a mentira espalhada pelo copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, Roberto Setubal, que disse que o Brasil está há 40 anos sem registrar crescimento de renda per capita edit

247 - Diante da mentira espalhada pelo copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, o banqueiro Roberto Setubal, que usou dados falsos em entrevista ao Estado de S. Paulo para justificar seu apoio à "terceira via", o jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação na TV 247 neste domingo (17), reagiu.

O jornalista se mostrou muito irritado com a "bravata" de Setubal, que pediu uma nova reforma trabalhista e mentiu ao dizer que o Brasil está há 40 anos sem registrar crescimento de renda per capita.

"Isso é uma piada, uma piada de mau gosto. Golpistas! Vocês são golpistas! Vocês ajudaram a dar o golpe de 64. Seu pai foi prefeito indicado pelos generais. É disso que se trata. O banco Itaú, que quer passar modernidade, 'estou preocupado com a nação', como assim preocupado? Em que momento vocês estiveram preocupados com a nação? O país quando entra nas suas piores crises quem mais ganha são vocês, os bancos, quatro bancos. Nos Estados Unidos são 14 mil. Vocês têm aqui um monopólio do dinheiro. Põem e tiram políticos, juízes e aí vem com essa bravata", declarou Florestan.

