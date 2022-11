Google e Youtube anunciam fundo global para checagem de fatos

Apoie o 247

247 - O Google e YouTube anunciaram nesta terça-feira (29) a criação de um Fundo Global para Checagem de Fatos, no valor de US$ 13,2 milhões, que será doado à Rede Internacional de Checagem de Fatos (International Fact-Checking Network), da Poynter Institute. Segundo o Google, o fundo vai dar apoio a uma rede de 135 organizações, distribuídas em 65 países, que verificam informações em mais de 80 idiomas.

"Trata-se da maior doação individual do Google e do YouTube para o trabalho de combate à desinformação, esforço que se soma às iniciativas e programas já existentes com o mesmo propósito de ambas as empresas por meio da Google News Initiative", disse o Google em comunicado divulgado à imprensa.

A partir do ano que vem, o YouTube vai realizar uma série de treinamentos para organizações de checagem de fatos interessadas em saber mais sobre a plataforma e sobre melhores práticas para estratégias e engajamento com conteúdo em vídeo.

Organizações de checagem de fatos poderão usar os recursos para incorporar novas tecnologias, criar ou ampliar sua presença digital, otimizar ferramentas de verificação e aumentar a capacidade de atrair mais leitores, graças a formatos inovadores como áudio, vídeo e podcasts. O fundo será inaugurado no início de 2023.

