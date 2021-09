Google planeja sua TV aberta e aumenta concorrência contra a Globo, SBT e Record

Apoie o 247

247 - O Google pretende adicionar canais gratuitos no seu dispositivo de streaming, o Chromecast. A empresa tem planos de adicionar canais gratuitos à sua plataforma inteligente baseada em Android que alimenta o Chromecast, bem como a smart TVs selecionadas de empresas como Sony e TCL, segundo o site Protocol.

Desta forma, cria uma espécie de TV que pode competir com Globo, SBT, Record e outras empresas televisivas brasileiras.

“Jornais, editoras de revistas e qualquer um produzindo horas de vídeo em volume suficiente poderia ter o próprio canal”, comenta o portal Notícias da TV.

“Há anos isso é possível. Em tese, qualquer um poderia montar uma emissora no YouTube ou na própria internet com um streaming dentro do site. Mas a questão era a experiência (normalmente isso era consumido fora da TV, no celular ou computador)”, continua.

“Além disso, a monetização era baixa, já que no YouTube e no próprio streaming dentro do site a concorrência acontece com todo tipo de vídeo, incluindo conteúdo amador e de baixa qualidade”, ressalta.

