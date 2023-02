Google responde ao ChatGPT e lança o Bard

A ideia da empresa não é apenas listar links, mas dar resposta com menor possibilidade de erros. A ferramenta veio após o sucesso do ChatGPT, projeto apoiado pela Microsoft edit

247 - O Google anunciou nesta segunda-feira (6) que vai disponibilizar publicamente o seu chatbot inteligente, batizado de Bard. O serviço será disponibilizado nas próximas semanas, informou a companhia. O Bard será alimentado pelo LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), chatbot do Google.

Com a tecnologia do LaMDA, o Google quer fazer suas ferramentas conseguirem buscar sobre temas mais complexos em um formato supostamente mais simples de entender. A ideia não é apenas listas links, mas dar resposta o mais certeiras possíveis.

Em um post no blog da companhia, Sundar Pichai, CEO do Google, afirmou que "o Bard busca combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade de nossos grandes modelos de linguagem". "É baseado em informações da web para fornecer respostas novas e de alta qualidade". CEO quer dizer Chief Executive Officer, ou Diretor Executivo, em português.

Microsoft

A ferramenta do Google veio após o sucesso do ChatGPT, que é da OpenAI, startup criadora da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT e do DALL.

A Microsoft financia o projeto e está se preparando para investir US$ 10 bilhões na OpenAI, de acordo com o StartSe.

