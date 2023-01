Governador Eduardo Leite tem conta do Twitter hackeada

Apoie o 247

ICL

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que participa do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, teve o perfil do Twitter hackeado. Agora, quem acessa a conta do governador vê na foto de perfil uma mulher loira vestida com uma camisa da Argentina. Além de hackeada, a conta está com perfil privado, ou seja, exclusivo para quem seguia o político.

Em uma aparição em outra rede social, o Instagram, Leite não comentou o ocorrido.

A última publicação do perfil é um texto de repúdio aos acontecimentos do dia 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram palácios dos Três Poderes em Brasília. As informações são do UOL.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.