Governo avalia que Aras não denunciará Bolsonaro

Do presidente da República aos membros do seu staff, todos avaliam que o procurador-geral da República Augusto Aras não denunciará Jair Bolsonaro no inquérito sobre ingerência política na Polícia Federal, escreve o jornalista Josias de Souza

247 - Apesar de as investigações estarem apenas no começo, com a inquirição das testemunhas e a análise da gravação da reunião ministerial de 22 de abril, citada por Moro em seu depoimento à Polícia Federal, o governo está convicto de que o procurador-geral da República Augusto Aras não vai denunciar Jair Bolsonaro.

O jornalista Josias de Souza escreve em sua coluna no UOL que se as expectativas do Palácio do Planalto se confirmarem, "Augusto Aras terá de fundamentar muito bem sua eventual ordem de arquivamento. Sob pena de ficar mal e deixar pior ainda a instituição que representa".

